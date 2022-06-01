"غلام" يفتتح فعاليات ورشة "العواصف الترابية والرملية في الجزيرة العربية" اليوم بجدة

وأردف: "مما دعانا في المملكة العربية السعودية إلى النظر في اتخاذ الخطوات الجادة التي تحقق لنا ولدول الإقليم القدرة على توقع الآثار الناجمة من العواصف الغبارية من خلال رصد ودراسة أثرها على مجتمعاتنا كمبادرة من المملكة لتعزيز قدرات دول الإقليم في مجابهة هذه الظاهرة المتنامية والحد من آثارها، خاصةً إذا ما نظرنا للعوامل المناخية التي تعيشها المنطقة من تصحر وجفاف وندرة الموارد الطبيعية، إضافة للظواهر الجوبة المتطرفة التي أصبحت حديث العالم والمنظمات الدولية، وتتطلب تضافر الجهود وإيجاد المراكز المتخصصة لمجابهة الآثار الناجمة والتقليل من مخاطرها على مجتمعاتنا.