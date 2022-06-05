غواص سعودي يدرب الهواة على اكتشاف أعماق البحر في "نادي اليخوت" بموسم جدة

ويرى ريان أن وجود مراكز غوص في نادي اليخوت يساعد على نشر هذه الرياضة الحركية وتوعية للزوار لتجربة عالم جديد بين المتعة والفرح، موضحاً أن الموسم فتح فرصاً كبيرة في دعم جميع أنواع الرياضات، وهو الأمر الذي ينعكس عليه كمدرب وغواص في الوقت ذاته من الناحية الرياضية والمادية، وخلق فرص وظيفية والعمل على تطويرها.