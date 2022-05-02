"غوث" في الحرم المكي..30 ألف مستفيد خلال نصف رمضان الثاني

وقال المشرف العام لجمعية غوث، منصور بن ناصر العاطفي، إن الجمعية تحرص كل عام على تقديم خدماتها للزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام عبر طواقم متخصصة ووفق أعلى معايير الخدمات الإسعافية، مبينًا أن الحالات الإسعافية المستفيدة من خدمات الجمعية بالحرم المكي منذ منتصف رمضان 1443 هـ حتى يوم الثلاثين من الشهر الفضيل تجاوزت 30 ألف مستفيد.