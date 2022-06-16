"غوفالي" تستقبل غداً زوار موسم جدة بطابع ريفي ووسط أجواء جبلية

وكان موسم جدة 2022 قد وجه بوصلة فعالياته للسياحة الجبلية التي تتميز بها منطقة "غوڤالي" في مركز عسفان، وتمتد "غوفالي" على مساحة 30,000 متر مربع؛ وتم بناء مرافق فعالياتها على مساحة 10,000 متر مربع، وتم الحفاظ على 20,000 متر مربع كمساحة تطويرية للمراحل القادمة التي يجري دراستها بناءً على الزيادة في أعداد الزوار.