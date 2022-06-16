"غوفالي" تستقبل غداً زوار موسم جدة بطابع ريفي ووسط أجواء جبلية

تنطلق غداً الجمعة أولى ليالي فعاليات منطقة غوفالي بأجواء ممتعة وبمشاركة فرقة الـ Dj KATIKA و الـ Dj ZEE، التي تعد وجهة جديدة لزوار الموسم وبيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء.
وتتميز المنطقة باعتدال أجوائها ونسبة الرطوبة المنخفضة فيها، حيث تم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير "جرافيل" لتعطي الطابع الريفي الجبلي، بالإضافة لممرات المشاة، وممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان موسم جدة 2022 قد وجه بوصلة فعالياته للسياحة الجبلية التي تتميز بها منطقة "غوڤالي" في مركز عسفان، وتمتد "غوفالي" على مساحة 30,000 متر مربع؛ وتم بناء مرافق فعالياتها على مساحة 10,000 متر مربع، وتم الحفاظ على 20,000 متر مربع كمساحة تطويرية للمراحل القادمة التي يجري دراستها بناءً على الزيادة في أعداد الزوار.
وتقدم منطقة "غوفالي" عديد الفعاليات المصاحبة لموسم جدة، وتشتمل مواقع الفعاليات بالمنطقة على جلسات شراعية وعصرية ومطاعم ومقهى غوفالي ومسرح صخري ومواقف وخدمات متكاملة للزوار.