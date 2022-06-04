غياب "الصرف الصحي "كابوس" مستمر لسكان مخطط (2997) بـ "معيزيلة الرياض"

طالب أهالي مخطط رقم ( 2997 ) بحي المعيزيلة بالرياض الجهات المعنية بسرعة توفير شبكة الصرف الصحي في الحي، مشددين على عدم تحقق هذا الأمل على الرغم من مطالبهم التي وصلت إلى شركة المياه الوطنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة دون جدوى، فهم أمام قضية بيئية وصحية فالمعاناة متنوعة ما بين طفح المجاري وجريانها بالشوارع وخطر حدوث هبوط إسفلتي قد يلتهم المركبات لا قدر الله.
وأكد الأهالي لـ "سبق" أن معاناتهم لا تنتهي بسبب روائح المجاري التي تحاصر السكان وخصوصًا مرضى الجهاز التنفسي والصدري، وتشبع تربة الحي بالمياه الملوّثة، الذي أدى إلى تأثر أساسات بعض المباني وتشققات قد تتطور لا قدر الله، وذلك لسوء تربة الحي كونها تربة انتفاخية، وتضرر السكان من تكلفة وايتات سحب مياه الصرف والتي لا تقل عن وايت لكل منزل أسبوعيًا وقد تزيد.
وقال المهندس جبران القحطاني -أحد سكان الحي-:"ناشدنا عبر عدة خطابات لوضع حلول لمشكلة الصرف الصحي بالحي وطرح وتنفيذ مشروع لإنهاء المشكلة والتي تتمثل في تذمر أهالي الحي من عدم توفر شبكة للصرف الصحي".
وأكد "القحطاني" أن كل الردود التي وصلت لهم من قِبل المختصين على كل خطاب يتم رفعه بأن المشروع جاهزٌ للطرح وسيتم طرحه قريبًا وأصبحت الوعود تسويفية والضرر قائمًا علينا بيئيًا وصحيًا حتى إن بعض السكان فضّل مغادرة الحي لأحياء تحظى بالبنية التحتية الصحية السليمة".