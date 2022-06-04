غياب "الصرف الصحي "كابوس" مستمر لسكان مخطط (2997) بـ "معيزيلة الرياض"

وأكد الأهالي لـ "سبق" أن معاناتهم لا تنتهي بسبب روائح المجاري التي تحاصر السكان وخصوصًا مرضى الجهاز التنفسي والصدري، وتشبع تربة الحي بالمياه الملوّثة، الذي أدى إلى تأثر أساسات بعض المباني وتشققات قد تتطور لا قدر الله، وذلك لسوء تربة الحي كونها تربة انتفاخية، وتضرر السكان من تكلفة وايتات سحب مياه الصرف والتي لا تقل عن وايت لكل منزل أسبوعيًا وقد تزيد.