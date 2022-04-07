غيض من فيض.. لهذه الأسباب "ولي العهد" الأعلى شعبية بين زعماء العالم

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها ولي العهد المشهد العالمي ضمن قائمة الزعامات الأكثر شعبية والأكبر تأثيرًا؛ ولكن سِجِلَّ سموه مليءٌ بالإنجازات التي كانت أسبابًا لضخامة الشعبية، ومنها ما يلي:

- في عام 2017، اختارته مجلة "التايم" الأمريكية الشخصية العالمية الأكثر تأثيرًا.

- في 2017 اختارته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ضمن "قائمة الـ50" الخاصة بأكثر 50 شخصية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والتكنولوجيا، ممن تركوا أثرًا على مسار التجارة بالعالم.

- في العام 2018، اختار الشباب العربي الأميرَ محمد بن سلمان الشخصية الأكثر تأثيرًا في استطلاعٍ شَمِلَ آراء الشباب والشابات في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، مقابل عدد كبير من الشخصيات العالمية، ضمّت ذلك الوقت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآخرين.

- أظهر استطلاع "أصداء بيرسون- مارستيلر" السنوي العاشر لرأي الشباب العربي 2018، أن إصلاحات ولي العهد السعودي، ومحاربته الفساد، والسماح بقيادة المرأة للسيارة، واتخاذه خطوات عديدة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع والأمن في المنطقة؛ كلها كانت وراء اختياره شخصية "ملهمة للشباب العربي".

- في 2021 حصل الأمير محمد بن سلمان على لقب الشخصية العربية الأبرز للعام؛ وفق استطلاع رأي أجراه موقع RT الروسي.

- في 2021 منحت جامعة الدول العربية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهادة "درع العمل التنموي".