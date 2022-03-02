"غينيا كوناكري" تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي والغينيين بالخارج في جمهورية غينيا كوناكري الدكتور موريساندا كوياتي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية غينيا كوناكري العقيد مامادي دومبويا: "إن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض"؛ مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ترجمةً لقوة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لعقود وتأكيدًا على ما وَجّه به فخامة الرئيس لدعم المملكة في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030.

من جهته عبّر المستشار قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين.