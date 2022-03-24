"فادن ميديا" تتوج تاريخها بإطلاق منصتين جديدتين في التسويق الرقمي

توجت مجموعة "فادن ميديا" خبرتها العريقة في مجال الدعاية والإعلان بإطلاق شركة جديدة في مجال التسويق الرقمي، أسمتها "سپايك إي ميديا" المعنية بتقديم منصات رقمية جديدة من نوعها في المنطقة، هدفها خلق قنوات إعلانية وحلول تسويقية في قطاع الإعلانات الرقمية.
واستهلت "سپايك إي ميديا" خدماتها بتدشين منصتين جديدتين في عالم التسويق الرقمي، مستهدفة إيصال المعلومة بقالب تفاعلي مبتكر وجاذب.
وشهد حفل التدشين الذي قدمه المذيع المعروف علي الغفيلي في القاعة الكبرى بـ"درة الرياض"، حضور رجال أعمال ومشاهير وإعلاميين، ولاعبين دوليين سابقين، وممثلي شركات من القطاع الإعلاني.
ووتم عرض "برزنتيشن" يحكي تاريخ الشركة العريق، وأبرز عملائها، ومنتجاتها، وأيضاً خطتها المستقبلية، وتقديم عدد من فنون التأثير والوصول إلى الناس بذكاء ووعي.
وشارك الحضور لدى "سبايك آي ميديا" في إطلاق المنصتين، حيث تشمل المنصة الأولى Spike Influencers التسويق عبر المؤثرين، وتم إطلاقها بالشراكة مع المنصة العالمية Post For Rent التي تم تصنيفها من أكبر شركات التسويق عبر المؤثرين في العالم.
والمنصة موجودة في 9 دول، ومع أكثر من 160 ألف "انفلونسرز"، وستربط كل الأطراف، وتسهل عملية التواصل، سواء بين وكالات الدعاية مع المؤثرين أو المؤثرين ووكلاء أعمالهم مع الماركات العالمية حول العالم، وحتى الشركات المحلية.
أما المنصة الثانية Spikecom فتعد نقلة في عالم الإعلانات داخل التطبيقات، وهي منصة جديدة مبتكرة توفر المساحات الإعلانية داخل أهم التطبيقات، ومن خلالها؛ تستطيع الشركات اختيار التطبيق وحجز المساحات الإعلانية المطلوبة داخل هذه التطبيقات وجدولتها بكل سهولة ومرونة.
وتعتمد شركة "فادن ميديا" القابضة على كوادر بشرية وطنية من المتخصصين في عالم التكنولوجيا الرقمية من الشباب والشابات ذوي الخبرة العالية القادرين على توظيف التحول الرقمي في مختلف المؤسسات والقطاعات، وتقديم حلول إعلامية مبتكرة.
وتمتلك "فادن ميديا" 6,800 لوحة إعلانية ذكية "الثالث عالميًا"، مقدمين خدماتهم لأكثر من 1900 علامة تجارية محلية وعالمية، وأكثر من 29 قطاعًا.
وتجمع خدمات الشركة بين التسويق والبرمجة والإعلام، لتقديم خدمة مميزة لتطوير القطاعات والمؤسسات، موعداً بمنتجات متجددة تواكبها الشركة ويستفيد منها المستخدمين.
ووفقاً للمعلومات والأرقام؛ فإن عدد سكان المملكة يبلغ أكثر من 35 مليون نسمة، 95% منهم يستخدمون الإنترنت خاصة الموبايل، وكل شخص لديه حوالي 20 تطبيقاً، وقيمة الإنفاق على هذه التطبيقات يصل إلى 5 مليارات ريال، ومن هنا، ظهرت فكرة التطبيقات وفرصة الإعلان داخلها.
ويستخدم تطبيقات شركة "سبايك إي ميديا" أكثر من 20 مليون مستخدم، وهي بمثابة شبكة قوية للتسويق الرقمي، قدمت خلالها أكثر من 100 حملة إعلانية، وسط منافسة قوية عالمياً، ولكنها تبقى منصة سعودية، تستطيع المنافسة العالمية.