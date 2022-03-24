"فادن ميديا" تتوج تاريخها بإطلاق منصتين جديدتين في التسويق الرقمي

والمنصة موجودة في 9 دول، ومع أكثر من 160 ألف "انفلونسرز"، وستربط كل الأطراف، وتسهل عملية التواصل، سواء بين وكالات الدعاية مع المؤثرين أو المؤثرين ووكلاء أعمالهم مع الماركات العالمية حول العالم، وحتى الشركات المحلية.