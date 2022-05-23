فاكهة الصيف بالجوف ذات طابع خالص.. نحو مليوني شجرة مثمرة

تتمتع منطقة الجوف بمنتجات غذائية مميزة ذات جودة عالية في كل فصل من فصول العام, ولفصل الصيف طابع خاص في منطقة الجوف يغلب عليه جني المحاصيل الزراعية والفاكهة من نحو مليوني شجرة مثمرة، كالخوخ والمشمش والبرقوق والنكتارين والعنب والرمان والتفاح والكمثرى واللوز والفستق الحلبي والتين والبطيخ والشمام، وغير ذلك من الأصناف، وبكميات كبيرة تغطي الأسواق المحلية والخليجية، حيث تجاوزت كمية إنتاج المنطقة منها 170 ألف طن سنويًا.
وتعد فاكهة الجوف حلوى الصيف اللذيذة، جمعت بين الألوان المتفردة من الأحمر والأصفر والأسود وجودة عالية، أضفى عليها طعمًا لذيذًا جعلها في مقدمة المنتجات الصيفية, كونها تصل طازجة للأسواق بشكل يومي.
وتستقبل الأسواق هذه الأيام طلائع إنتاج الفاكهة بفصل الصيف من التوت والخوخ والمشمش والنكتارين, فيما يتبعها لاحقًا العنب والرمان والكمثرى والتين والبطيخ والشمام, وتختتم الفواكة موسمها بطرح الحمضيات من البرتقال والليمون واليوسفي, وتترواح أسعار الكيلو من الفاكهة الجوفية من 13 إلى 20 ريالًا حسب حجمها وجودتها.
ويُعد إنتاج الفاكهة السنوي من ثمار الخوخ والمشمش أول فواكه الصيف نضجًا، وتمتاز بالجودة العالية مثل أصناف "فلوريدا ستار، فلوريدا كينج، تروبيك سويت، تروبيك بيوتي، تروبيك سنو، إيرلي جراند، ديزرت جولد", واسعة التنوع من حيث الألوان والأصناف الحديثة عالية الجودة، والتي تتماشى مع مذاق المستهلك المحلي. كما أن الأصناف التي تتم زراعتها تتصدر المنطقة الشمالية للمملكة من حيث نضج الثمار سواء كانت مبكرة النضج أو متوسطة أو حتى متأخرة النضج.
وتستعين شركات منطقة الجوف الزراعية بخبراء يقومون بمهام متعددة، كمراقبة الآفات والأمراض ومكافحتها، والتخصيب، والري الحديث، ومراقبة تطور الثمار والتأكد من ملاءمة خصائصها وجودتها، وتحديد موعد الحصاد، وتقليمها بشكل مستمر وذلك لضمان الحصول على منتج ذي جودة عالية خال من الآفات والأضرار.
وتُعد منطقة الجوف إحدى ركائز الأمن الغذائي بالمملكة العربية السعودية، إذ أطلق عليها اسم "سلة غذاء المملكة"، باحتضانها الكثير من المزارع والمشاريع الزراعية الكبرى، تنوعت منتجاتها بين التمور والخضار والفواكه والزيتون ومشتقاته، وقد عُرفت منطقة الجوف منذ الأزل بوفرة المياه الجوفية وجودة منتجاتها الزراعية، لما تتمتع به من طقس يشكل عاملًا مميزًا لهذه المنطقة .
وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالجوف "واس" أن المنطقة تضم ما يزيد على 3500 مشروع زراعي و12500 مزرعة، إضافة إلى 8 شركات زراعية, مشيرًا إلى أنها تحتضن مليوني شجرة فواكه تنتج سنويًا 170 ألف طن.