فاكهة الصيف بالجوف ذات طابع خالص.. نحو مليوني شجرة مثمرة

ويُعد إنتاج الفاكهة السنوي من ثمار الخوخ والمشمش أول فواكه الصيف نضجًا، وتمتاز بالجودة العالية مثل أصناف "فلوريدا ستار، فلوريدا كينج، تروبيك سويت، تروبيك بيوتي، تروبيك سنو، إيرلي جراند، ديزرت جولد", واسعة التنوع من حيث الألوان والأصناف الحديثة عالية الجودة، والتي تتماشى مع مذاق المستهلك المحلي. كما أن الأصناف التي تتم زراعتها تتصدر المنطقة الشمالية للمملكة من حيث نضج الثمار سواء كانت مبكرة النضج أو متوسطة أو حتى متأخرة النضج.