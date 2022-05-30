فايز المالكي: الزواج الجماعي لذوي الإعاقة كرنفال عظيم.. وأجمل ما في الحياة جبر الخواطر

وصف سفير النوايا الحسنة الفنان فايز المالكي حفل الزواج الجماعي 11 للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الذي أُقيم أمس بالرياض بالكرنفال العظيم، مشيرًا في تصريح لـ"سبق"، إلى أنه تم تتويج فرحة 160 عريسًا وعروسًا برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، سائلاً الله أن يجمع بين العرسان في خير ويكتب لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الزوجية.
وقال الفنان المالكي الذي شارك في تقديم فقرات الحفل إن أجمل ما في الحياة جبر الخواطر. وأضاف: نحتفل الليلة بزفاف 160 عريسًا وعروسًا، حضر منهم قرابة 50 عريسًا والبقية من مبتوري الأطراف.
واستدرك: لكن من فضل الله علينا في هذه البلاد أن الله أنعم علينا بحكومة رشيدة توفر قيمة هذه الأطراف لفاقديها، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الطرف الواحد يكلف ما بين 200 ألف إلى 400 ألف ريال.
وتخللت مراسم زفة العرسان، العرضة النجدية، وعدد من فقرات الفرح ابتهاجًا بهذه المناسبة.
ورصدت "سبق" مشاعر الفرح والسعادة التي ارتسمت على وجوه العرسان من ذوي الإعاقة الحركية، بحضور بهيج وتفاعل من المدعوين وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام.
وتسعى "حركية" من خلال حفلات الزواج الجماعي إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المقبلين على الزواج من خلال مساعدتهم ماليًا، إضافة إلى مساعدتهم عينيًا عبر المساهمة بتأثيث المنزل، وتوفير الأجهزة المنزلية.
ويحقق الزواج الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى حاجتهم إلى شريك يقوم بمساعدتهم على تخطي مصاعب الحياة، وإشعارهم بالاندماج الكامل في المجتمع.