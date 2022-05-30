فايز المالكي: الزواج الجماعي لذوي الإعاقة كرنفال عظيم.. وأجمل ما في الحياة جبر الخواطر

وصف سفير النوايا الحسنة الفنان فايز المالكي حفل الزواج الجماعي 11 للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الذي أُقيم أمس بالرياض بالكرنفال العظيم، مشيرًا في تصريح لـ"سبق"، إلى أنه تم تتويج فرحة 160 عريسًا وعروسًا برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، سائلاً الله أن يجمع بين العرسان في خير ويكتب لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الزوجية.