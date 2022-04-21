فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة هيئة المهندسين

وحددت لجنة الإشراف التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشروط والضوابط الواجب توفرها لدى المرشح، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للمهندسين؛ حيث تضمنت: التقدم بطلب الترشح لدى لجنة الإشراف إلكترونيًّا، وأن يكون المرشح عضويته أساسية وسارية المفعول قبل الإعلان عن قبول طلبات الترشح، وألا يكون من منسوبي هيئة المهندسين، وأن يكون حاصلًا على درجة مهندس محترف من الهيئة على الأقل، وألا يكون أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين أو جزءًا منها دون انقطاع لمدة كاملة، وأن يُقدّم التزامًا ببذل جزءٍ من وقته للوفاء بمسؤوليات ومتطلبات عضويته تجاه مجلس الإدارة، وأن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى إرفاق السيرة الذاتية للمترشح.