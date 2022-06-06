فتح عطاءات استثمار برج المياه "المعلم" بالخبر.. بأكثر من ربع مليار ريال

وقالت الأمانة: المشروع تم إطلاقه من قِبَل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ويأتي كثمرة تعاون وشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشـرقية، ويقـع على مسـاحة تُـقـدر بحوالى 43.393م2، ويهدف إلى تطوير وإدارة مرافق برج المياه (المعلم) والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، وتقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب هامة.