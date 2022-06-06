فتح عطاءات استثمار برج المياه "المعلم" بالخبر.. بأكثر من ربع مليار ريال

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشـرقية، عن فتح مظاريف المشروع الاستثماري لبرج المياه "المعلم" والأراضي المحيطة به، على طريق كـورنيـش الخبـر، مقـابل دوار التوحيـد في محافظـة الخبـر.
وبلغ العطاء الأعلى أكثرَ من ربع مليار ريال لفترة العقد الاستثماري، ويجري العمل على إنهاء الإجراءات النظامية للترسية، ويعتبر أحـد أهـم الوجهـات البحـرية لحـاضرة الدمام؛ لتحقيق أهـداف القطاع البلدي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.
وقالت الأمانة: المشروع تم إطلاقه من قِبَل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ويأتي كثمرة تعاون وشراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير المنطقة الشـرقية، ويقـع على مسـاحة تُـقـدر بحوالى 43.393م2، ويهدف إلى تطوير وإدارة مرافق برج المياه (المعلم) والأراضي المحيطة به بكفاءة عالية تتناسب مع مستهدفات السياحة في المملكة، وتقديم أنشطة وفعاليات سياحية وترفيهية متنوعة لسكان وزائري المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى خلق وجهة سياحية لتكون نقطة جذب هامة.
وأضافت: الأنشطة الاستثمارية المقترحة تشمل المطاعم والوجبات السريعة، والكوفي شوب، وتشغيل دور المشاهدة، ومحلات تجارية، وتنظيم رحلات المناطيد، ومرسى زوارق النزهة، والأنشطة الترفيهية، وتنظيم الفعاليات والحفلات (داخل وخارج البرج)، وتنظيم المناسبات الخاصة والمعارض، والأنشطة المساندة".
وأردفت الأمانة: مساحات المشروع تنقسم إلى: المرافق الخارجية القابلة للتطوير والاستثمار بمساحة (26.976م2)، والمرافق الداخلية بمجموع مساحة (16.417 م2) كالآتي: الدور الأرضي: مع البلكونة مساحة إجمالية (14.532 م2)، الأدوار العليا: مطعم كبير مساحته (1.402 م2) ودور مشاهدة مساحته (483 م2)، ومسـاحـات البنـاء الخـارجية: 20% من مجمـوع المـرافـق الخـارجيـة القـابلـة للتطـوير.
وتابعت: التزامات المستثمر تشمل: تنفيذ وتطوير المرافق الخارجية، وتطوير المرافق الداخلية وإعادة التوزيع واستخدام للفراغات بما يتناسب مع سمة المشروع، والربط بين المرافق الخارجية والداخلية كنسيج متكامل، وعدم التأثير على التشغيل الفني لبرج المياه، والمحافظة على الشكل الجمالي للشاطئ وسلامته من أي تلوث بيئي أو بصري، وكذلك تحسين وتجميل الجسم الخارجي للبرج، وربط جزيرة البرج بالكورنيش، وصيانة وتشغل المشروع الداخلية والخارجية، والتقيد بنظام اشتراطات البناء على الشاطئ والسواحل، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لمرتادي الشاطئ والمواقع الاستثمارية.