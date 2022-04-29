فتح ممرات للوصول إلى الساحات الغربية الجديدة بالمسجد النبوي

جديرٌ بالذكر أن المسجد النبوي يشهد كثافةً في توافد المصلين والزوّار في هذه الأيام والليالي المُباركة من الشهر الفضيل، فيما تُقدم جميع الجهات ذات العلاقة خدماتها كافة؛ لتحقيق الانسيابية والراحة للجميع، ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة في أجواءٍ إيمانية خاشعة.