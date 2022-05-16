فرحة تَعُم القلوب.. أمير حائل ونائبه والوكيل في تهنئة بسلامة الملك

من جهته، بعث نائب أمير منطقة حائل، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ببرقية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بتوفيقه، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادتهما الحكيمة.