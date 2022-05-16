فرحة تَعُم القلوب.. أمير حائل ونائبه والوكيل في تهنئة بسلامة الملك

أكد أمير منطقة حائل، عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن فرحة خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، عمّت قلوب أبنائه في منطقة حائل كغيرهم من أبناء الوطن الغالي.
وقال الأمير: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة حائل، أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة خروجكم -أيدكم الله- من مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد أن أجريتم -حفظكم الله- الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح".
فيما هنّأ أمير المنطقة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة؛ سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويحفظ سموه ويُسبغ عليهما لباس الصحة والعافية.
من جهته، بعث نائب أمير منطقة حائل، فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، ببرقية مماثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويمدهما بتوفيقه، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادتهما الحكيمة.