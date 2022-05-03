فرحة وجهود.. شاهد كيف احتفل نزلاء سجن أمن الدولة في بريدة بالعيد

وعايد النزيل محمد أبا الخيل، الجميع بمناسبة العيد، متمنياً لهم السعادة وأن يعيدها عليهم بالخير، فيما قدم أحد النزلاء التهنئة بمناسبة عيد الفطر للقيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.