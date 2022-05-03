فرحة وجهود.. شاهد كيف احتفل نزلاء سجن أمن الدولة في بريدة بالعيد

عايد عدد من نزلاء ونزيلات سجن الطرفية التابع لأمن الدولة في منطقة القصيم أهاليهم في أول أيام عيد الفطر وسط أجواء فرح وسعادة بالعيد هيأتها إدارة السجن.
وفي التفاصيل، شاركت قناة "الإخبارية" النزلاء والنزيلات احتفالاتهم بأول أيام عيد الفطر من داخل السجن ببريدة؛ حيث أدى النزلاء الصلاة واستمعوا لخطبة العيد بعد ذلك تبادلوا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.
وعايد النزيل محمد أبا الخيل، الجميع بمناسبة العيد، متمنياً لهم السعادة وأن يعيدها عليهم بالخير، فيما قدم أحد النزلاء التهنئة بمناسبة عيد الفطر للقيادة الرشيدة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.
وبعث النزيل بسام الشريم بمعايدة لأمه وأهله وإخوانه، وأرسل أحد النزلاء معايدة خاصة لابنته التي ستحتفل بزواجها يوم الخميس المقبل، متمنياً لها السعادة والتوفيق في حياتها الزوجية.
وبعثت إحدى النزيلات بسجن الطرفية بمعايدة لأهلها وبخاصة لوالديها، سائلة الله أن يجمعها بهم قريباً.