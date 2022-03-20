فرحة وسرور.. صور معبرة لابتهاج الطلاب بالعودة الحضورية الكاملة بمكة

شهدت 1522 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة العودة الحضورية الكاملة لـ 388 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في المراحل الدراسية الثلاث اليوم الأحد 17 / 8 / 1443 هـ، مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 هـ؛ بمظاهر الفرح والسرور بعد انتظامهم في فعاليات الاصطفاف الصباحي وعودة التمارين الصباحية والإذاعية الصباحية وبرامج المظاهر الاحتفالية والابتهاج بالعودة الحضورية الكاملة التي شارك فيها المعلمون والطلاب والفرق التطوعية وجماعة النظام والفرق الكشفية بالمدارس في تنظيم الاصطفاف وتنفيذ الفعاليات والأنشطة اللاصفية.
واستقبل الجميع الطلاب والطالبات ببرامج متنوعة تشمل الاحتفاء بعودتهم؛ بما يُحقق الابتهاج والفرح بالعودة الحضورية الكاملة في جنبات المدرسة وساحاتها؛ وسط ما وفرته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة من استعدادات لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من عام 1443 هـ.
وتواصل اللجان الإشرافية مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث، في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقاً لاحتياجات المباني التعليمية.