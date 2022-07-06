فرز "الشميسي" في أول "التروية" سرعة ودقة وتعامل راق

ظهرت نقطة التفتيش والفرز الرئيسية "الشميسي" من جدة إلى مكة المكرمة كنقطة حضارية لتحقيق أقصى درجات الأمن الشامل والسلامة على الطرق وتنفيذ تعليمات الحج وتقديم الخدمات الإنسانية للحجاج.
وتم تحديث نقطة الشميسي وأصبح واجهة معمارية حضارية للقادمين من جدة إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتم تقليل زمن الانتظار عبر 16 مسارًا للمركبات إلى 6 دقائق.
ويحتوي منفذ الشميسي على توفير تقنيات جديدة للرصد والمراقبة والاستعانة بـ16 كاميرا لتحديد مسار المركبات وإنشاء بوابات خاصة للكشف عن أي مواد مخالفة.