فرز "الشميسي" في أول "التروية" سرعة ودقة وتعامل راق

وتم تحديث نقطة الشميسي وأصبح واجهة معمارية حضارية للقادمين من جدة إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتم تقليل زمن الانتظار عبر 16 مسارًا للمركبات إلى 6 دقائق.