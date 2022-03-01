فرصة الشراء على الخارطة بجوار الحرم.. اتفاقية تأسيس 10 أبراج سكنية بين "أم القرى" و"الديار العربية"

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المطور الرئيسي لوجهة مسار بمكة المكرمة، اتفاقيةً مع شركة الديار العربية، الشركة الرائدة في تطوير المشاريع السكنية، للبدء في تطوير 10 أبراج سكنية بأسلوب حياة جديد في وجهة مسار، ودعمًا لمشاريع تطوير مكة ورفع جودة الحياة فيها.

حضر التوقيعَ الرئيس التنفيذي للتخطيط والتنمية بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس الدكتور وليد بن عبدالله عبدالعال.

وتضع الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم باستثمارات تبلغ 3 مليارات ريال، حجر الأساس للتعاون بين الجهتين؛ للعمل على توفير منتجات سكنية بمفهوم جديد في بيئة عصرية مدعومة بمنظومة خدمية متكاملة في مكة المكرمة.

وتوفر هذه المنتجات فرصة لراغبي السكن والتملك على الخارطة، في أهم موقع استراتيجي بمدينة مكة المكرمة، يتمتع بأسلوب حياة راقٍ يجمع بين قدسية المكان وحداثة البيئة المتكاملة التي توفرها "وجهة مسار".

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، أعرَبَ ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار؛ عن اعتزازه بالتعاون مع مطور عقاري متخصص في المنتجات السكنية وله سجل حافل من الإنجازات؛ معربًا عن ثقته في أن الشراكة مع شركة الديار العربية، ستكون طويلة الأمد، وسينتج عنها مشاريع سكنية، تُمثل إضافة إلى البيئة الاستثمارية المتكاملة التي تخطط شركة أم القرى لخلقها في وجهة مسار.

وأوضح "أبو عتيق"، أن المشاريع السكنية التي ستطورها شركة الديار العربية ستتكامل مع المشاريع الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقًا في الوجهة، سواء المشاريع الفندقية التي يديرها عدد من المشغلين العالميين، أو مشروع مسار مول.

من ناحيته عبّر نايف سجدي العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي ستتيح لشركة الديار تقديم منتجاتها المتميزة في سوق مكة المكرمة، مستفيدةً من الموقع المميز الذي تتمتع به وجهة مسار والبنية التحتية الحديثة التي توفرها.