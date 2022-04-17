فرص الأمطار لا تزال قائمة.. هنا تفاصيل توقعات طقس الأحد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وغربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.