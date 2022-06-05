فرص وظيفية.. "التنمية الزراعية" يطلق برنامج التدريب على رأس العمل

وأوضح نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية للخدمات المشتركة، علي بن مداوي القحطاني، أن البرنامج يُقَدم فرص التدريب في مجالات العمل المختلفة للتخصص الواحد؛ مما يساعد المتدربين على التعرف على طبيعة الأعمال المختلفة؛ مبينًا أن المتدرب يحصل على فرصة ممارسة العمل في قطاعات الصندوق والتزود بالمهارات المطلوبة؛ ليزيد من فرص حصوله على وظيفية مناسبة مستقبلًا.