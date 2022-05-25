فرضية حريق بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

نفّذت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة فيفاء، فرضية لحريق وهمي في أحد أقسام الهيئة (قسم الحركة)، افترض فيها وقوع عدد من الإصابات الحرجة والمتوسطة.
وشارك بالفرضية فرق الدفاع المدني ومستشفى فيفاء العام والهلال الأحمر السعودي والدوريات الأمنية والبلدية، وتهدف هذه الفرضية إلى رفع مستوى جاهزية المنشأة؛ تحسباً لأي طارئ، وتدريب العاملين على إجراءات الإخلاء من مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحين وصول فرق الدفاع المدني.
وأوضح مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد أن الفرضية تأتي ضمن خطط الفرضيات الوهمية لتنفيذ خطة الكوارث؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجات السلامة، من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء الحوادث الحقيقية بين كل الجهات المعنية.
وقدّم "الفهاد" شكره وتقديره في نهاية الفرضية لإدارة الدفاع المدني، وللإدارات المشاركة على الجهود التي بُذِلت من أجل رفع جاهزية الكوادر تجاه أي طارئ -لا قدر الله- من أجل ضمان سلامة المنشأة والعاملين فيها.