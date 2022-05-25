فرضية حريق بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد أن الفرضية تأتي ضمن خطط الفرضيات الوهمية لتنفيذ خطة الكوارث؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجات السلامة، من خلال الوقوف على الإيجابيات وتطويرها ومعرفة السلبيات والعمل على تلافي الأخطاء أثناء الحوادث الحقيقية بين كل الجهات المعنية.