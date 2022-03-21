فرنسا: هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي تهدد أمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة.
وبحسب "العربية"، شددت "الخارجية الفرنسية" على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تمارسها المليشيا، ووقفها على الفور.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت اليوم أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الجماعة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: المملكة تؤكد أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الجماعة الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة؛ لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.