فرنسا: هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: المملكة تؤكد أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في تزويد الجماعة الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة؛ لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير.