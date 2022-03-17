فريدة من نوعها عالمياً.. فريق سعودي يطوّر ساعة ذكية للبث من المساجد

نجح فريق سعودي بقيادة الدكتور منصور بن عبدالعزيز الدعجاني في تطوير ساعة المسجد الذكية، والتي تُعتبر فريدة من نوعها عالمياً.
وتقدّم الساعة الجديدة خدمات مثل عرض الصلوات بطريقة تفاعلية، وأيضاً البث المباشر للصوت أو الصورة من المسجد إلى المنزل أو إلى تطبيق "مسجدنا لايف" والمتوفر مجاناً على متاجر التطبيقات. وبذلك يتمكن المستخدمون من سماع الأذان والإقامة والصلاة على الهواء مباشرةً من خلال ساعة المنزل الذكية أو من خلال أجهزتهم الذكية.
ويمثل هذا الابتكار الجديد نقلة نوعية في تقنيات ساعات المساجد، وتتوفر الساعة الجديدة على المتجر الإلكتروني لها.