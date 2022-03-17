فريدة من نوعها عالمياً.. فريق سعودي يطوّر ساعة ذكية للبث من المساجد

وتقدّم الساعة الجديدة خدمات مثل عرض الصلوات بطريقة تفاعلية، وأيضاً البث المباشر للصوت أو الصورة من المسجد إلى المنزل أو إلى تطبيق "مسجدنا لايف" والمتوفر مجاناً على متاجر التطبيقات. وبذلك يتمكن المستخدمون من سماع الأذان والإقامة والصلاة على الهواء مباشرةً من خلال ساعة المنزل الذكية أو من خلال أجهزتهم الذكية.