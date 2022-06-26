فريق الحوار الفني بين السعودية والاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعه بالرياض

حضر الاجتماع، رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.