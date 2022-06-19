فريق بمستشفى الملك فهد ينجح في إصلاح فتق بعضلة الحجاب الحاجز لرضيع بـ"جازان"

نجح فريق طبي مكوَّن من أطباء جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنهاء معاناة رضيع، يبلغ من العمر خمسة أشهر؛ كان يعاني التهابات متكررة في الصدر، وضيقًا في التنفس نتيجة وجود عيب خِلقي، وذلك بإجراء عملية جراحية بواسطة جهاز المنظار الجراحي، تم فيها إصلاح إرجاع الأحشاء للبطن، وإصلاح الفتق. تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-.
وأوضحت "صحة جازان" أن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبل رضيعًا، يبلغ من العمر خمسة أشهر؛ يعاني التهابات متكررة في الصدر، وضيقًا في التنفس. وبعد إجراء الكشف الطبي عليه من قِبل أطباء جراحة الأطفال تبيَّن أن الرضيع يعاني وجود عيب خِلقي، يتمثل في صعود القولون والمعدة وفص الكبد الأيسر، وثقب في الحجاب الحاجز الذي تسبب في الضغط على الرئة اليسرى وانكماشها؛ ما دعا الفريق الطبي إلى إدخال الرضيع إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية، تم فيها إرجاع الأحشاء إلى البطن، وإصلاح الفتق بواسطة جهاز المنظار الجراحي، من خلال ثلاث فتحات فقط لا تتجاوز 5 ملم، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.
وبيَّنت أنه تمت متابعة الرضيع من قِبل الفريق الطبي، وبعد تحسُّن حالته الصحية غادر المستشفى بعد أقل من 24 ساعة من إجراء هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بمستشفيات صحة جازان، وخصوصًا أن هناك صعوبة في إجراء مثل هذه العمليات بسبب صِغر حجم البطن، إلا أن كفاءة أطباء جراحة الأطفال المتميزة، وقدراتهم العلمية العالية، مكنتهم -ولله الحمد- من إجراء هذه العملية بكل نجاح، وإنهاء معاناة الرضيع ذي الأشهر الخمسة بمستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.