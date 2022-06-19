فريق بمستشفى الملك فهد ينجح في إصلاح فتق بعضلة الحجاب الحاجز لرضيع بـ"جازان"

وأوضحت "صحة جازان" أن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان استقبل رضيعًا، يبلغ من العمر خمسة أشهر؛ يعاني التهابات متكررة في الصدر، وضيقًا في التنفس. وبعد إجراء الكشف الطبي عليه من قِبل أطباء جراحة الأطفال تبيَّن أن الرضيع يعاني وجود عيب خِلقي، يتمثل في صعود القولون والمعدة وفص الكبد الأيسر، وثقب في الحجاب الحاجز الذي تسبب في الضغط على الرئة اليسرى وانكماشها؛ ما دعا الفريق الطبي إلى إدخال الرضيع إلى غرفة العمليات، وإجراء عملية جراحية، تم فيها إرجاع الأحشاء إلى البطن، وإصلاح الفتق بواسطة جهاز المنظار الجراحي، من خلال ثلاث فتحات فقط لا تتجاوز 5 ملم، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-.