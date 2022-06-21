فريق تنفيذ الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030 يجتمع غدًا بالقاهرة

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أن الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين يندرج في إطار متابعة توصيات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (51) التي انعقدت العام الماضي، خاصةً ما يتعلق ببرنامج العمل لتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، والدليل الاسترشادي الشامل للإعلاميين والباحثين في مجال التنمية المستدامة.