فريق طبي بجازان ينقذ طفلاً ابتلع قطعة نقود .. وأسرته اكتشفت الحالة بعد 7 أيام

وبيّنت الصحة أن طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني بسبب صعوبة في التنفس مع نوبات اختناق، إضافةً إلى صعوبة في البلع ورفض الأكل ونوبات إرجاع متكررة مستمرة منذ سبعة أيام، وبعد إجراء الفحوص الطبية والإشعاعية للطفل، تبين وجود جسم معدني شبيه بالعملة المعدنية مستقرة داخل المريء، مما تقرر إدخال الطفل إلى قسم العمليات، وإجراء عملية طارئة، إذ تبيّن أثناء إجراء منظار صلب للمريء تبين وجود تقرحات حول القطعة المعدنية وفي حالة صدأ بالكامل مما يؤكد وجودها منذ فترة طويلة، إذ تم استخراج القطعة المعدنية من داخل مريء الطفل بكل نجاح.