فريق طبي بـ"سليمان الحبيب" يُنهي معاناة "أربعيني" مع ورم كبير متغلغل في المخ

وأضاف الدكتور هاني عبدالعزيز أن نتائج الفحوصات أظهرت وجود ورم كبير في المنطقتين الأمامية والوسطى من الدماغ، وتغلغله في الدماغ مع وذمة دماغية كبيرة؛ مما أدى إلى انسداد الشريان، وإصابته بإزاحة دماغية، بسبب الورم والذمة.. على إثر ذلك قام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات والوضع الصحي للمريض جيدًا، ووضع خطة علاجية متكاملة، وأُخضِع المريض لجراحة دقيقة تم فيها استئصال الورم بشكل كامل باستخدام تقنية الميكروسكوب الجراحي المتطور "Pentero"، مع متابعة وظيفة الدماغ، كما تم استئصال الأجزاء المتأثرة من الأم الجافية والشريان الأعظم الذي تم تحريره من الضغط.