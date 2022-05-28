فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف ينقذ قدم شاب من البتر عقب حادث

وعلى الفور قام الفريق الطبي المكون من أطباء العظام والجراحة، بإجراء عملية لإنقاذ قدم الشاب من البتر، وأجريت عملية عاجلة بعد إنعاش المصاب بمغذيات تعويضية عن كمية الدم الكبيرة المفقودة، وتم إعطاؤه مضادات حيوية فورية ومضاد الكزاز قبل تنظيف مكان التهشم.