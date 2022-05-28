فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف ينقذ قدم شاب من البتر عقب حادث

باشر الفريق الطبي بطوارئ مجمع الملك فيصل بالطائف حالة شاب تعرض لحادث دراجة نارية؛ حيث وصل وهو يعاني من إصابة تهتكية شديدة بالقدم اليسرى أفقدته الوعي والحركة.
وعلى الفور قام الفريق الطبي المكون من أطباء العظام والجراحة، بإجراء عملية لإنقاذ قدم الشاب من البتر، وأجريت عملية عاجلة بعد إنعاش المصاب بمغذيات تعويضية عن كمية الدم الكبيرة المفقودة، وتم إعطاؤه مضادات حيوية فورية ومضاد الكزاز قبل تنظيف مكان التهشم.
وتم تحويل الحالة إلى غرفة العمليات وإعادة العظام المكسورة وتثبيتها وخياطة الأنسجة السليمة المتبقية وإنقاذ الطرف من البتر.
وأشرف على العملية رئيس قسم العظام بالمجمع الدكتور علاء مسلاتي.
ويخضع المريض حاليًّا للعناية الطبية للاطمئنان عليه ومنحه العلاج المناسب، وبدأت القدم تعود إلى حركتها تدريجيًّا والحالة في تحسن ملحوظ.