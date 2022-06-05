فريق طبي بمستشفى قوى الأمن بالدمام ينجح في إجراء جراحتين معقدتين بالمنظار

وتفصيلاً، تمكّن الفريق الطبي المكون من جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالتعاون مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من استئصال ورم حميد في قاع الجمجمة لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك عن طريق الأنف بمساعدة منظار جراحي لا يتعدى قطره (3) مليمتر، والوصول إلى الغدة النخامية واستئصال الورم بدون شق جراحي خارجي.