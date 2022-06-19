فريق طبي بمكة ينقذ "رضيعة أمريكية" ابتلعت إبرة بطول 5 سم

وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى في وقت قياسي، وتم على إثرها إزالة الإبرة، والتأكد من التئام الثقب الذي كان في الأمعاء بسبب انغراس الإبرة، والذي أدى إلى تسرب بسيط في الهواء، وقد غادرت الرضيعة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.