فريق طبي بمكة ينقذ "رضيعة أمريكية" ابتلعت إبرة بطول 5 سم

تَمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة رضيعة تبلغ من العمر ٧ أشهر، والتي قَدِمت من الولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها لأداء العمرة؛ حيث دخلت المستشفى من خلال قسم الطوارئ في حالة حرجة، بعد ابتلاعها إبرة بطول 5 سم ونصف.
وفي التفاصيل، وصلت الرضيعة لقسم الطوارئ بالمستشفى وهي في حالة بكاء مفاجئ لا يعلم ذووها سببه، وبعد معاينة الحالة وعمل الفحوصات اللازمة لها؛ تَبين وجود إبرة كبيرة الحجم يبلغ طولها 5 سم ونصف استقرت في الأمعاء.
وعلى الفور شُكّل فريق طبي من أطباء جراحة الأطفال وقسم المناظير وقسم التخدير للتعامل مع الحالة وتجهيز الرضيعة لعمل المنظار دون تدخل جراحي؛ حيث تم إخراج الإبرة بالمنظار رغم صعوبة ذلك لكون الطفلة ما زالت رضيعة وحجم الإبرة كبير.
وتكللت العملية بالنجاح بفضل الله تعالى في وقت قياسي، وتم على إثرها إزالة الإبرة، والتأكد من التئام الثقب الذي كان في الأمعاء بسبب انغراس الإبرة، والذي أدى إلى تسرب بسيط في الهواء، وقد غادرت الرضيعة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.
وأوضح قائد الفريق الطبي استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير لدى الأطفال الدكتور عبدالله الشنبري، أنه تم إبقاء الطفلة بعد العملية في حالة صيام لمدة أربعة أيام، مع إعطاء المحاليل اللازمة، وعمل الفحوصات والأشعة؛ للتأكد من عدم زيادة كمية الهواء المتسربة حسب البروتوكولات العالمية المتبعة.
بعد ذلك تم عمل أشعة صبغة تَبَين من خلالها أن الجرح بالأمعاء قد التأم تمامًا ولله الحمد، وأخرجت من المستشفى وهي بحالة جيدة.
من جانبه ثمّن المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال المالكي هذا الإنجاز؛ لافتًا إلى سعي المستشفى المستمر لتقديم خدمة متميزة بوجود نخبة رائدة من الكوادر الطبية الذين يعملون بكل مهنية وحِرَفية عالية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبدعم حثيث من التجمع الصحي بمكة المكرمة بقيادة الرئيس التنفيذي الدكتور حاتم العمري.
وأعرب "المالكي" عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أشرف على متابعة الحالة منذ استقبالها حتى خروجها؛ مؤكدًا أن المستشفى على أتمّ الاستعداد لاستقبال الحالات الحرجة؛ حيث يتم التعامل معها بأحدث الطرق والتقنيات العلمية.