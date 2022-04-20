فريق طبي بـ "تخصّصي الطائف" يجري عملية معقدة لاستئصال ورم في البنكرياس

وأوضح الدكتور "حمدي"، أن عملية المنظار تمّت من خلال أربع فتحات صغيرة في البطن، عوضاً عن الشق الجراحي التقليدي، حيث تعد هذه العملية محدودة التداخل، وتعطي للمريض سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفى، ناهيك عن الناحية التجميلية التي تسمح بإخفاء مكان الجرح في المستقبل.