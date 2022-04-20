فريق طبي بـ "تخصّصي الطائف" يجري عملية معقدة لاستئصال ورم في البنكرياس

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف، من استئصال ورم كيسي مخاطي في البنكرياس عن طريق المنظار الجراحي، لمريضة كانت تعاني آلاماً بالبطن، في عمليةٍ تعد من العمليات المعقدة، ولا تُجرى إلا في مراكز الأورام المتقدمة.
وقال الدكتور حافظ حمدي استشاري جراحة أورام الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية وزراعة الكبد، إن "المريضة حضرت إلى المستشفى تشتكي آلاماً في البطن، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم اكتشاف ورم بحجم ٦ × ٧ سم"، مشيراً إلى أن هذا النوع من التكيسات قد يتحوّل إلى ورم سرطاني إذا تُرك دون علاج.
وأضاف: "لذلك يضطر الجرّاح لعمل استئصال جزئي للبنكرياس عند ظهور علامات معينة تدل على احتمالية تحوّلها إلى ورم سرطاني".
وأوضح الدكتور "حمدي"، أن عملية المنظار تمّت من خلال أربع فتحات صغيرة في البطن، عوضاً عن الشق الجراحي التقليدي، حيث تعد هذه العملية محدودة التداخل، وتعطي للمريض سرعة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة في المستشفى، ناهيك عن الناحية التجميلية التي تسمح بإخفاء مكان الجرح في المستقبل.
واعتبر أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقاً لما تشهده المملكة من نهضةٍ طبية مع عودة كثيرٍ من المبتعثين، وبدعمٍ دائم من القيادة ـ حفظهم الله ـ، لتسخير جميع الإمكانات لخدمة المرضى، ومواكبة كل ما هو جديد في المجال الطبي.