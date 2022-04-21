فريق طبي في تخصصي الدمام يزرع "أقطابًا" داخل دماغ أربعيني

نجح فريق طبي من مركز العلوم العصبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إجراء عملية صرع نوعية لمواطن في العقد الخامس من العمر، في عملية جديدة تمت من خلال التدخل الجراحي المحدود باستخدام .StereotacticEEG وتعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية.