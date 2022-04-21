فريق طبي في تخصصي الدمام يزرع "أقطابًا" داخل دماغ أربعيني
نجح فريق طبي من مركز العلوم العصبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إجراء عملية صرع نوعية لمواطن في العقد الخامس من العمر، في عملية جديدة تمت من خلال التدخل الجراحي المحدود باستخدام .StereotacticEEG وتعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية.
وقال رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر: العملية تمثلت في زراعة حساسات رفيعة وعميقة داخل الدماغ، وذلك بإدخالها عن طريق فتحات في الرأس لا يتجاوز قطرها 3 ملليمترات، تعد أحدث وسائل التشخيص لحالات الصرع المستعصية.
وأضاف: تم أخذ المريض بعد وضع الحساسات في أماكنها الصحيحة داخل الدماغ لوحدة مراقبة الصرع، لتبدأ عملية التخطيط الكهربائي لتحديد مكان البؤرة الصرعية المسببة للتشنجات.
وأردف: هذا الأسلوب الجراحي SEEG يتطلب بعض الترتیبات المسبقة من خلال تحديد أماكن زراعة الحساسات عن طريق التخطيط الكهربي للدماغ وأشعة الرنين المغناطيسي، وتحديد مسارات زراعة الحساسات بدقة في الدماغ باستخدام الجهاز الملاحي.
من جهتها قالت الدكتورة رائدة البرادعي: تخصصي الدمام يمتلك الكفاءات المميزة والتجهيزات الطبية التي تمكنه من تحقيق الإنجازات على مستوى المملكة والشرق الأوسط من خلال الدعم اللامحدود من الدولة للقطاع الصحي.