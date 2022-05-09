فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لـ"عشريني" بمستشفى الحُرّث بجازان

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الحُرّث العام، في إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث؛ إثر تعرضه لكسر في أسفل عظمة الكعبري ومفصل الرسغ الأيمن على ذراعه، نَجَم عنه إصابته بكسور مفصلية أدت إلى فقد وظيفة الحركة جزئيًا.
وتبين من خلال عمل الأشعة أن المريض يعاني من عدم اتزان في مفصل الرسغ وإزاحة عظام الرسغ نحو كفة اليد؛ نتيجة لقصر عظمة الكعبري، وتغير في الانحناء والدوران لها.
وكان المريض قد حضر إلى المستشفى، وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة خضع لإجراء عملية نوعية في وقت قياسي عن طريق القص المفتوح وتحرير الالتصاقات بالأنسجة، وتم تعديل الطول والدوران والميول والانحناء لمفصل الرسغ، وتم تثبيت العظم بعد التعديل بواسطة صفيحة ومسامير، وأخذ زراعة عظم من عظمة الحوض لملء الفراغ للقص المفتوح، وأصبحت التروية وحركة الأصابع بعد العملية طبيعية واستعاد المريض شكل الرسغ الطبيعي وتَمَكّن من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية.
يُذكر أن هذه العملية من العمليات النوعية التي تجرى بمستشفى الحُرّث بجازان، إذ تم فيها استخدام تقنية حديثة (المحافظة على سلامة العضلة الباسطة ثلاثية الرؤوس)؛ وهو ما تم تطبيقه مع هذا المريض؛ مما حدا بالمريض إلى الشعور بالتحسن في وقت قصير جدًّا والتحريك الكامل للمفصل.