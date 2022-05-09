فريق طبي ينجح في إعادة الحركة لـ"عشريني" بمستشفى الحُرّث بجازان

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى، وبعد إجراء جميع الفحوصات اللازمة خضع لإجراء عملية نوعية في وقت قياسي عن طريق القص المفتوح وتحرير الالتصاقات بالأنسجة، وتم تعديل الطول والدوران والميول والانحناء لمفصل الرسغ، وتم تثبيت العظم بعد التعديل بواسطة صفيحة ومسامير، وأخذ زراعة عظم من عظمة الحوض لملء الفراغ للقص المفتوح، وأصبحت التروية وحركة الأصابع بعد العملية طبيعية واستعاد المريض شكل الرسغ الطبيعي وتَمَكّن من تحريك المفصل من اليوم الثاني للعملية.