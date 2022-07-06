فريق من كشافة وجوالة "خيرية صعوبات التعلم" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان: لأنَّ مسؤوليتنا كبيرة وقوية أخذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على عاتقها مهمة المشاركة الفعّالة في خدمة ضيوف الرحمن لهذا العام وكل عام، والمساهمة المتميزة في تحقيق رؤية الوطن (2030) وتعزيز الجهود مع المهتمين بالحركة الكشفية، والعمل التطوعي، والاهتمام بشؤونهم نحو حياة أفضل في وطنٍ غالٍ، ونضع أمامنا دائمًا عظم المسؤولية والتفاعل مع خدمات مجتمعية، وجودة العمل الخيري والإنساني، والمشاركة الفعّالة مع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد نحو التميز في سبيل توفير كل الوسائل المتاحة لراحة ضيوف الرحمن.