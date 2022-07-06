فريق من كشافة وجوالة "خيرية صعوبات التعلم" يشارك في خدمة ضيوف الرحمن

استمرارًا وتعزيزًا للجهود المباركة لحكومتنا الرشيدة- يرعاها الله تعالى- في خدمة ضيوف الرحمن، شارك فريق جمعية خيرية صعوبات التعلم من الكشافة وكذلك من الجوالة مع القائد الكشفي بدر الفريدي، حيث بلغ العدد الإجمالي 49 من منسوبي الجمعية ومستمرين حتى نهاية الحج ابتغاءَ لرضا رب العالمين.
وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان: لأنَّ مسؤوليتنا كبيرة وقوية أخذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على عاتقها مهمة المشاركة الفعّالة في خدمة ضيوف الرحمن لهذا العام وكل عام، والمساهمة المتميزة في تحقيق رؤية الوطن (2030) وتعزيز الجهود مع المهتمين بالحركة الكشفية، والعمل التطوعي، والاهتمام بشؤونهم نحو حياة أفضل في وطنٍ غالٍ، ونضع أمامنا دائمًا عظم المسؤولية والتفاعل مع خدمات مجتمعية، وجودة العمل الخيري والإنساني، والمشاركة الفعّالة مع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد نحو التميز في سبيل توفير كل الوسائل المتاحة لراحة ضيوف الرحمن.
وتابع "آل عثمان" نبارك لأبنائنا الكشافين والجوالة والقادة وكل الجهات الحكومية على مشاركتهم في خدمة الدين والوطن والمواطن والمقيم، والعمل على راحة الحجاج، ووفقهم الله تعالى لكل خير، وبارك في جهودهم لخدمة الإسلام والمسلمين والمسلمات، وحفظ الله تعالى البلاد والعباد من كل سوء ومكروه- وإن شاء الله تعالى- يرجع جميع الحجاج إلى أهليهم وأصدقائهم سالمين غانمين، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات والأعمال، إنه سميع مجيب الدعوات.