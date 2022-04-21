"فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِینَ" في "الصافات".. آية فُهمت خطأ

ذلك أن نبي الله يونس عليه السلام حينما كذّب به قومه وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام وخرج من عندهم قبل أن يأذن ﷲ له، فركب سفينة فلعبت بها الأمواج حتى كادت تغرق، فاتفقوا على أن يلقوا أحدهم لتخفّ السفينة، فوضعوا قرعة، فوقعت على يونس، فألقى بنفسه، فابتلعه الحوت بأمر الله، ثم أنجاه ﷲ، أما قومه فإنهم لما عاينوا بوادر العذاب تابوا وجأروا إلى ﷲ فغفر لهم ونجاهم.