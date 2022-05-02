فعاليات منوعة.. "المتحف الوطني" يحتفي بعيد الفطر المبارك

ينظم المتحف الوطني السعودي، فعاليات متنوعة في عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، ضمن برنامج "أرومة"؛ حيث ستقام الفعاليات يوميًّا من 3 إلى 6 شوال الموافق 4 إلى 7 مايو، من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً، في مقر المتحف بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض.