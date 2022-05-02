فعاليات منوعة.. "المتحف الوطني" يحتفي بعيد الفطر المبارك

ينظم المتحف الوطني السعودي، فعاليات متنوعة في عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، ضمن برنامج "أرومة"؛ حيث ستقام الفعاليات يوميًّا من 3 إلى 6 شوال الموافق 4 إلى 7 مايو، من الساعة الثالثة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً، في مقر المتحف بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في حي المربع بمدينة الرياض.
وتتضمن الفعاليات أنشطةً متحفية متنوعة من بينها برنامج "شخصيات المتحف تشاركنا فرحة العيد"، و"يا حلو العيد"، و"عيدية المتحف غير"، إضافة إلى تقديم عروض موسيقية حية، وعروض استعراضية، والعديد من الأنشطة المخصصة للعائلات من مختلف الفئات العمرية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود المتحف الوطني السعودي لتنفيذ المبادرات والبرامج الخاصة ببرنامج أرومة؛ بهدف إثراء تجارب زوار المتحف وجذب الجماهير من مختلف الفئات العمرية.