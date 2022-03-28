فعل فاحشة بالقوة وسطو وتعاطي هيروين.. "القتل تعزيراً" لمواطنَيْن بالدمام

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَّيْن في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
وقال البيان: قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
وأضاف: أقدم / بندر بن فوزي الدوسري، و/ عبدالله بن سعد ربيعة -سعوديا الجنسية- بمشاركة آخرين بالسطو على المنازل والسرقة وسلب الأموال منها، وفعل الفاحشة بالقوة وتعاطيهما الهيروين والحشيش المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بما نُسب إليهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه، وتمّ تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق/ بندر بن فوزي الدوسري، و/ عبدالله بن سعد ربيعة، اليوم الإثنين بتاريخ 25 / 8 / 1443هـ؛ الموافق 28 / 3 / 2022م بالدمام بالمنطقة الشرقية.