فلاورد تدشن حملة "صدّق أو لا تصدّق" بيوم الأب

تحتفل شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة بالآباء في يوم الأب العالمي من خلال إطلاق حملة إعلامية توعوية بيوم الأب كما أطلقت مجموعة خلابة وحصرية من الورود والهدايا الخاصة بالأب.
وتهدف حملة هذا العام لنشر الوعي بوجود يوم عالمي للأب وتؤكد أن الآباء، كما الأمهات، يستحقون جزيل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود جبارة تجاه أسرهم.
كما تهدف الحملة أيضاً إلى تشجيع العملاء على التعبير عن مشاعرهم تجاه آبائهم عن طريق إهدائهم باقات الورود والهدايا المنّوعة.
فلاورد تسعى دوماً لتأكيد تقديرها للأب حيث أنها كانت من أولى الشركات التي احتفت بمناسبة يوم الأب العالمي في المنطقة وتسعى لمواصلة البناء على أهمية هذا اليوم في رزنامة الأسرة العربية ولعب دور في جعل هذه المناسبة لا تقل أهمية عن عيد الأم، إذ أنها سلّطت الضوء على هذا اليوم الذي غالباً ما يتم إهماله منذ أعوام وستستمر في نشر الوعي بضرورة الاحتفاء بالأب في يومه في كل عام.
يذكر أن فلاورد ستحتفي بالمناسبة بالعديد من مدن المملكة حيث انها ستحتضن مسابقات تفاعلية مع الجمهور لمدة ثلاثة أيام في مجمع الرياض بارك في العاصمة من 17 يونيو وحتى 19 يونيو مساءاً، كما أنها ستحتضن فعالية أخرى في المدينة المنورة والتي ستقام في النور مول مساء يومي 17 و 18 يونيو وستكون على هيئة مسابقة أجمل عبارة وفاء للأب وسيحصل الرابح بالمسابقة على منتج من منتجات يوم الأب الخاصة بفلاورد فور تحميله لتطبيق فلاورد.
وسيتمكن المشاركون في فعالية مدينة الدمام والتي ستقام في أجدان ووك من 17 وحتى 19 يونيو مساءاً من التصوير مع آبائهم في كشك تصوير محاط بمجموعة مميزة من منتجات يوم الأب من فلاورد. وسيتمكن المشاركون في فعالية مدينة أبها والمقامة في ريشيو كافيه مساء يومي 18 و 19 يونيو من تنسيق باقات ورود لآبائهم والاستمتاع برؤية مجسم الأب المصنوع من الورود.
وختاماً سيتمكن حضور فعالية مدينة جدة المقامة في ردسي مول في 19 يونيو من التصوير مع أسرهم في كشك تصوير المرآة.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.
وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.