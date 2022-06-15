فلاورد تدشن حملة "صدّق أو لا تصدّق" بيوم الأب

فلاورد تسعى دوماً لتأكيد تقديرها للأب حيث أنها كانت من أولى الشركات التي احتفت بمناسبة يوم الأب العالمي في المنطقة وتسعى لمواصلة البناء على أهمية هذا اليوم في رزنامة الأسرة العربية ولعب دور في جعل هذه المناسبة لا تقل أهمية عن عيد الأم، إذ أنها سلّطت الضوء على هذا اليوم الذي غالباً ما يتم إهماله منذ أعوام وستستمر في نشر الوعي بضرورة الاحتفاء بالأب في يومه في كل عام.