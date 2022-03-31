فلاورد ترعى "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC"

وقال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نودّ بداية نوجه كل الشكر والعرفان على الدعم الكبير الذي يقدمه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للشباب ولتطوير المملكة والمنطقة في مختلف المجالات. وشكر جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يُعد الحدث العالمي الأول الذي يقام في مرحلة ما بعد الجائحة، ويمثل هذا المؤتمر نقطة انطلاقة وخارطة طريق لرواد الأعمال. ونحن في فلاورد نؤمن بأهمية دعم روّاد الأعمال وجميع الفعاليات التي تساهم بتطوير بيئة الشركات الناشئة وصنع السياسات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع المهم والذي نعد جزء منه."