فلاورد ترعى حفلي التخرج والتميز في جامعة الملك سعود

وقال المدير التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يسعدنا أن نشارك جميع الخريجات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، كما نتقدم لهن ولذويهن بأحر التبريكات ونتمنى لهن مستقبل زاهر مليء بالنجاحات. ونود أيضاً شكر صاحبة سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود وجامعة الملك سعود على تكريمهم لنا في الحفل. نحن في فلاورد نحرص على تمكين المرأة ودعم الشباب في كافة المحافل ونحرص دوماً على البحث عن فرص التمكين والدعم في جميع المجتمعات التي نعمل فيها."