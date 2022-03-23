فلاورد ترعى "ملتقى السوق المالية السعودية 2022"

الجدير بالذكر فإن فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.