فلاورد ترعى "ملتقى الضيافة" في جدة

شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي لحدث ملتقى الضيافة تحت عنوان "التحّول الرقمي" الذي أقيم في جدة، في المملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 3 مارس، 2022.
وأقيم الملتقى بتشريف من وزارة السياحة في المملكة، وبتنظيم من جمعية المطاعم والمقاهي (قوت) ومجلس الضيافة وروّاد الضيافة، واستهدف الحدث أن يجمع أكثر من 300 شخصية فاعلة وصانعة ومؤثرة في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي في مكان واحد لأجل استعراض الفرص الموجودة والتعرف على أحدث التطورات في هذا القطاع وخصوصاً في مجال التحوّل الرقمي.
وقال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد السيد/ محمد العريفي: "كل الشكر والتقدير لوزارة السياحة وجميع الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث المهم لدعم وتطوير واحد من أهم القطاعات السياحية في المملكة. الورود والهدايا جزء لا يتجزأ من ثقافة الضيافة في مجتمعاتنا ولذلك حرصنا في فلاورد على المشاركة في هذا الملتقى وتقديم الدعم للشباب والمبادرين في مجال الضيافة."
تؤمن فلاورد بأهمية دعم الشباب وتمكينه وتحرص دائماً على التواجد في جميع النشاطات التي تساهم على تحقيق ذلك. كجزء من رعايتها، قامت فلاورد بتوزيع الورود على جميع الحاضرين وتزيين وتصميم القاعة بتنسيقات ورود مميزة.
للذكر فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.