فلاورد ترعى منتدى MIT لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية

شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي ضيافة لمسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي الذي أقيم في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، من 21 إلى 23 فبراير.

منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي هو جزء من شبكة عالمية من فروع منتدى MIT العالمي لريادة الأعمال المُكرَّسة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار حول العالم، ويعمل المنتدى على تزويد رواد الأعمال الجدد في مجال التكنولوجيا بالمعلومات، ويقيم الصلات بينهم وبين اللاعبين الرئيسيين في البيئة الحاضنة، ويدرّبهم؛ بهدف مساعدتهم في تحويل أفكارهم بسرعة إلى شركات تسهم في تغيير العالم.

وقال المدير التنفيذي لإقليم الخليج العربي في فلاورد السيد محمد العريفي: "كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته ودعمه هذا المنتدى العالمي المعني بدعم الشباب والرياديين السعوديين، والذي يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة. نحن في فلاورد فخورون بأن نكون جزءًا من هذا الحدث المهم وجزءًا من رحلة المملكة لجعل هذه الرؤية واقعًا يعود بالخير علينا وعلى المنطقة بأكملها بالخير والتطور".

إيمانًا من فلاورد بدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاركة في مثل هذا النوع من المؤتمرات، قامت فلاورد برعاية المنتدى، وتضمنت رعايتها تزيين جميع قاعات المركز بالورود.

للذكر فإن فلاورد متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم، وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية؛ لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.