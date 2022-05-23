فلاورد تستقطب خبرات عالمية استعداداً لبدء مرحلة جديدة من النمو

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن تعيين السيدة/ إليزابيث توماس لتصبح مديرة إدارة المنتجات؛ وذلك استعداداً لبدء مرحلة جديدة من التوسّع وتطوير الخدمات في فلاورد.
يذكر أن لدى السيدة/ توماس خبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجالات متعددة في شركات عريقة في المملكة المتحدة؛ مثل Moonpig.com الشركة الرائدة لبطاقات المعايدة والورود والهدايا كمديرة إدارة منتجات الهدايا والورود و eBay UK الشركة العالمية العملاقة في مجال التجارة الالكترونية كمديرة قسم تجارة الأزياء، بالإضافة إلى عدة أدوار في إدارة المنتجات في Sainsbury’s، واحدة من أشهر الأسواق المركزية في المملكة المتحدة، والعديد من الشركات الأخرى.
وخلال مسيرتها المهنية، كانت مسؤولة عن خلق وتقديم استراتيجيات تغيير لتحقيق نمو في الإيرادات، بالإضافة إلى إنشاء شراكات قوية مع الموردين للتمييز بين المنتجات المتوفرة.
وعلق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، السيد/ عبد العزيز باسم اللوغاني قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بإليزابيث في أسرة فلاورد، ونتطلع لرؤية الإضافات التي ستبديها لتطوير وتنويع خط منتجاتنا بفضل خبرتها الواسعة في المجال. نحن في فلاورد نسعى دوماً لتطوير وإثراء الخدمات التي نقدمها لعملائنا وذلك عن طريق استقطاب وتعيين خبرات عالمية لديها خبرة واسعة في مختلف المجالات".
يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها، ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة -بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية- بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.