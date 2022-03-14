فلاورد تطلق حملة "تِسلمْ يَدِكْ" بمناسبة يوم الأم

ستمتد الحملة على مدار الأسبوعين قبل يوم الأم على جميع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في البلدان التي تعمل الشركة بها، مع إطلاق مجموعة مميزة وحصرية من الباقات والتنسيقات والهدايا المناسبة للأمهات بمختلف اهتماماتهن وأعمارهنّ. ومحتوى مميز على مواقع التواصل الاجتماعي لجعل تجربة شراء الهدايا فريدة من نوعها في هذا اليوم.