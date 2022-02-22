فلاورد تهنئ المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس

تهنّئ شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه قيادةً وشعباً بمناسبة "يوم التأسيس".

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نود بداية تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما اللّه وشعب المملكة العربية السعودية الكريم بمناسبة يوم التأسيس الذي يحتفل بالعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم. تاريخ المملكة العريق والتطوّر والنمو الكبير التي تمر به حاليّاً هو أكبر دليل على القيادة الرشيدة والعلاقة المتينة التي تربطها مع الشعب، ونحن في فلاورد فخورون بأن نكون جزء من هذه الرحلة ونتمنى المزيد من النجاحات والإنجازات للمملكة في المستقبل بإذن اللّه."

احتفالاً بهذا اليوم، أطلقت فلاورد مجموعة حصرية من تنسيقات الورود والهدايا المستوحاة من هذه المناسبة لتوفير خيارات متعددة لعملائها للاحتفال وإرسال الهدايا.

للذكر فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.