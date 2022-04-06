فلاورد توقّع اتفاقية شراكة مع "مؤسسة سين" الخيرية

وقال المدير التنفيذي للنمو في فلاورد السيد/ محمد العريفي: "نحن سعيدون بشراكتنا مع مؤسسة سين الخيرية والمساعدة في نشر الفرحة في قلوب الناس. نحن في فلاورد نسعى دائماً لأن نلعب دور فعّال ونكون حاضرين في مجتمعاتنا وتقديم الدعم لهم بأي طريقة ممكنة، المسؤولية الاجتماعية تكمن في صلب قيمنا في فلاورد ومنذ تأسيسنا حرصنا على تخصيص 1% من عائداتنا لأنشطة مختلفة تتمحور حول المسؤولية الاجتماعية لأننا جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا وهموهم تهمنا. شكراً لمؤسسة سين على العمل الإنساني الرائع الذي يقومون بها وعلى إعطائنا الفرصة لأن نكون جزء منه."