"فلكية جدة": أورانوس يظهر بالمنظار قرب القمر.. الاثنين

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن معظم الناس شاهدوا الكواكب الخمسة (عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري وزحل) التي لا تحتاج لأجهزة رصد، بل رآهم الكثير دون أن يعرفوا حتى أنها كواكب، هذا لأنها غالبًا ما تكون نقاطا ضوئية لامعة في سماء الليل تجذب الأنظار، لكن أورانوس ونبتون قصتان مختلفتان.
وأضاف: "يحتاج هذان الكوكبان جهدًا للعثور عليهما، فبينما يكون أورانوس لامعا بما يكفي لرؤيته بدون تلسكوب، إلا أن هناك حاجة لموقع مظلم ومعرفة مكان هذا الكوكب بالضبط، ولكن يوم الاثنين 07 مارس 2021، كل ما سيحتاجه الراصد لتحديد موقع أورانوس هو المنظار فقط".
وتابع: "القمر سيكون في أقرب نقطة ظاهرية من أورانوس ضمن مسافة 46.3 دقيقة قوسية ( 0.7 درجة) من بعضهما البعض باتجاه الأفق الجنوبي الغربي بعد بداية الليل، وستكون رؤيتها معا سهلة عبر المنظار".
وقال: "عند توجيه المنظار نحو القمر سيكون أورانوس في الجزء السفلي من حقل الرؤية، وسيلاحظ أن ضوء الكوكب ثابت مقارنة بالنجوم التي تومض، مع وجود الهلال في الأعلى، وعند استخدام التلسكوب يمكن رؤية أورانوس كقرص صغير أزرق مخضر".
وأشار إلى أنه إضافة لذلك سوف يمر القمر أمام أورانوس في حدث يسمى الاحتجاب، وهو الحدث الأول من نوعه سنة 2022، وسيكون مرصودا من وسط وشرق أستراليا وعدد في الجزر في المحيط الهادي، ولكن غير مشاهد بسماء الوطن العربي.
وأوضح أن الاحتجاب يحدث عندما يختفي جسم سماوي بواسطة جسم سماوي آخر يمر بينه وبين الراصد، وعادة يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج.
ومضى قائلاً: "لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجسام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق في السماء يختلف اعتمادًا على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر".
وأضاف: "لذلك إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبي الأرض، فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب اورانوس فقط على قبة السماء".
وأضاف: "عادة ما تحدث حالات احتجاب النجوم والكواكب البراقة عدة مرات في السنة، وغالبًا ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية؛ نظرًا لأن القمر يتبع نفس المسار تقريبًا عبر السماء كل شهر، وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر، عندما يتغير مسار القمر عبر السماء".