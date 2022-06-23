"فلكية جدة": اصطفاف نادر لخمسة كواكب فجر الجمعة

وأشار إلى أنه يمكن للجميع رؤية اصطفاف الكواكب فجر الجمعة من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل ولا تحجبه مبانٍ أو تضاريس طبيعية، نظرًا لأن كوكب عطارد سيكون منخفضًا نحو الأفق، أما الكواكب الأخرى فستكون عالية في السماء.